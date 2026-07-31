Tradición que se sostiene cada 1 de agosto: la caña con ruda

La tradición de tomar caña con ruda cada 1 de agosto ha resistido a lo largo de los años en las vastas tierras de América Latina. Esta práctica, impregnada de significado cultural y simbolismo, se ha transmitido de generación en generación como un acto de protección y agradecimiento. En este artículo, conoceremos los detalles de esta tradición y además una breve receta para quienes deseen hacer su propia caña con ruda.
Cuándo y por qué se realiza la tradición de la caña con ruda
Origen ancestral de la tradición
La tradición de tomar caña con ruda tiene sus raíces en las creencias ancestrales de los pueblos originarios de la región, combinadas con influencias de las prácticas traídas por los colonizadores europeos. La ruda, una planta con propiedades medicinales y espirituales, ya era conocida por sus efectos protectores y se utilizaba en rituales mucho antes de la llegada de los conquistadores.
Receta para preparar una botella de caña con ruda
Para quienes estén interesados en sumergirse en esta tradición ancestral, aquí está una receta sencilla para preparar su propia botella de caña con ruda:
Ingredientes:
- Una botella de caña blanca (aguardiente) de 750 ml.
- Un manojo de ruda fresca (aproximadamente 20-30 gramos).
Instrucciones:
- Lave la ruda fresca bajo agua corriente para eliminar cualquier suciedad o impureza.
- Coloque las hojas de ruda dentro de la botella de caña blanca.
- Cierre bien la botella y déjela reposar en un lugar fresco y oscuro durante 7 días.
- Pasado ese tiempo, filtre la mezcla para retirar las hojas de ruda y transfiera la caña con ruda a una botella limpia y etiquétela adecuadamente.
- La caña con ruda está lista para ser utilizada el 1° de agosto en la celebración del Día de la Pachamama.
Es importante tener en cuenta que, si bien la tradición de la caña con ruda se ha mantenido viva a lo largo de los años, se trata de una práctica arraigada en la espiritualidad y la cultura popular, y no tiene respaldo científico para acreditar sus efectos.