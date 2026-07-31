Las Flores: un choque frontal en la Ruta 3 dejó un muerto y tres heridos graves

Una camioneta chocó de frente con un auto en el que viajaba una familia de Bahía Blanca. Los tres sobrevivientes fueron internados en el Hospital de Las Flores.

Un trágico accidente se produjo en la noche del jueves en la Ruta Nacional 3, cerca de Las Flores. Una pick up y un auto chocaron de frente y el saldo fue de un muerto y tres heridos graves que viajaban en el vehículo más pequeño, los cuatro integrantes de una familia de Bahía Blanca.

Fuentes policiales confirmaron a El Orden de Pringles que la víctima fatal fue identificada como Fernando Gismondi, mientras que los tres sobrevivientes -R. Chiquette, de 43 años, y dos menores de edad: V.Gismondi, de 9 años, y A. Gismondi, de 11 años- fueron trasladados al Hospital de Las Flores.

Cómo fue el accidente en Las Flores

Según el parte policial, el automóvil Peugeot 307 en el que se trasladaba la familia bahiense fue impactado frontalmente, a la altura del kilómetro 183, por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de Las Flores, quien resultó ileso y no requirió atención médica.

Durante varias horas, el tránsito sobre la Ruta 3 permaneció asistido y con demoras mientras los peritos de la Policía Científica y las fuerzas de seguridad desarrollaban las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas.