Un muerto y un herido grave tras un choque en la Ruta 2

El accidente ocurrió en el kilómetro 51 de la vía, cuando coche impactó contra un camión desde atrás y volcó.

Un hombre de 42 años murió y un joven de 21 permanece internado con pronóstico reservado tras un choque entre un Citroën C3 Aircross y un camión en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51. La Justicia investiga las causas del siniestro y ordenó distintas pericias para esclarecer lo ocurrido.

El conductor del vehículo, L. E. Giancovich, de 42 años y oriundo de Mar del Plata, murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas. En tanto, S. E. Márquez, de 21 años y domiciliado en Morón, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado.

En el Citroën también viajaban otros dos acompañantes, quienes resultaron ilesos.

El camión era conducido por un hombre de 31 años oriundo de Winifreda, provincia de La Pampa.