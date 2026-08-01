Temporal en el AMBA: inundaciones, cortes de luz y destrozos en La Plata, CABA y el conurbano

La tormenta que golpeó durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocó calles anegadas, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y demoras en vuelos.

La intensa tormenta que atravesó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó un saldo de calles inundadas, árboles caídos, cortes de energía eléctrica y complicaciones en el tránsito y el transporte aéreo. La Plata y la región conformada por Berisso y Ensenada fueron algunos de los puntos más castigados por el fenómeno.

Con el correr de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizadas las alertas naranja y amarilla que habían regido durante la noche. Si bien la mañana del sábado comenzó con lluvias aisladas en distintos sectores del AMBA, las precipitaciones perdieron intensidad y se esperaba una mejora paulatina de las condiciones durante la tarde.

La Plata, bajo el agua

En la capital bonaerense, la lluvia cayó con gran intensidad durante varias horas y generó anegamientos en numerosos barrios. Las imágenes difundidas por vecinos mostraron calles convertidas en verdaderos ríos en pocos minutos, con dificultades para circular tanto en el casco urbano como en distintas localidades del partido.

Según el último informe de la Municipalidad antes de la medianoche del viernes, City Bell encabezó el registro de precipitaciones con 60,5 milímetros acumulados, seguida por Tolosa (56,8 mm), San Lorenzo (54,7 mm), San Carlos (54,3 mm), Villa Elvira (52,2 mm), Los Porteños (50,7 mm), Plaza Moreno (47,8 mm), Villa Elisa (46,7 mm), Parque Castelli (44,4 mm), Los Hornos (40,7 mm) y Melchor Romero (40,2 mm).

Durante la madrugada continuaron los reclamos por calles anegadas, ingreso de agua en viviendas y problemas en la infraestructura urbana. Vecinos denunciaron complicaciones en sectores de Villa Elvira, Los Hornos, Villa Argüello, La Hermosura y distintos puntos del casco urbano.

La tormenta también provocó la caída de árboles y afectó el suministro eléctrico. Barrios como Villa Elisa, City Bell, Arturo Seguí y El Peligro registraron cortes prolongados de energía. La empresa Edelap informó que varios alimentadores salieron de servicio debido a las condiciones meteorológicas y aseguró que desplegó cuadrillas para restablecer el suministro.

Berisso y Ensenada

Las ciudades vecinas también sufrieron las consecuencias del temporal. En Berisso y Ensenada hubo calles inundadas, caída de postes y árboles, además de intervenciones preventivas por riesgo eléctrico.

En Berisso, Defensa Civil informó que se realizaron unas 30 intervenciones vinculadas a problemas eléctricos, mientras que desde Ensenada señalaron que, si bien varias calles quedaron bajo agua durante el momento de mayor intensidad de la tormenta, el escurrimiento fue rápido gracias a que el nivel del Río de la Plata permanecía bajo. No se reportaron evacuados en ninguna de las dos ciudades.

Complicaciones en el resto del AMBA

La tormenta también afectó a la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano. En Avellaneda, Lanús y Quilmes se registraron importantes anegamientos, mientras que en diferentes sectores del AMBA se reportaron árboles caídos y daños provocados por el viento.

En el pico del temporal, más de 50.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico. De acuerdo con el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), los damnificados fueron habitantes de localidades como Quilmes, San Vicente, Claypole, Escobar, Garín, Moreno y la zona de Nordelta.

El fenómeno también impactó en la actividad aeroportuaria. En Aeroparque se registraban cancelaciones de algunos vuelos de llegada y demoras en distintos servicios, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza persistían retrasos en arribos internacionales y una cancelación en las partidas.

Tras su paso por el AMBA, el sistema de tormentas se desplazó hacia el noreste del país, donde continuaban vigentes alertas meteorológicas para sectores de Corrientes, Santa Fe y Chaco. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires las autoridades mantenían el monitoreo de las zonas afectadas y recomendaban circular con precaución debido a la persistencia de calles anegadas y ramas caídas.

“Las tormentas son nuestras amenazas más importantes”

Alrededor de las 23 del viernes, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, afirmó en comunicación con el canal TN que “por el momento” no habían tenido que asistir a ningún municipio. Agregó que la localidad de Salto fue sido una de las más afectadas por la tormenta, debido a que se contabilizó un total de ocho techos volados.

Sin embargo, el funcionario provincial afirmó que allí estaba “trabajando el municipio junto a la Policía, así que la situación está controlada” y que la región ya contaba con la energía eléctrica restablecida. En contraposición, indicó que “las localidades El Destino, Las Acacias, San Felipe y parte del centro de Campana” se hallaban sin energía eléctrica.

El titular de Defensa Civil pidió a la población que respeten las alertas y eviten salir de sus casas durante los eventos. “Nosotros siempre decimos que la amenaza más importante que tiene Buenos Aires son las tormentas severas; nuestros tsunamis, los volcanes son las tormentas severas”, advirtió.