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Tragedia en Maipú: un hombre murió tras ser embestido por un tren en un paso a nivel

Un trágico siniestro se registró este viernes por la tarde en la ciudad de Maipú, donde una formación ferroviaria colisionó con un automóvil en un paso a nivel.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando el tren 305, que circulaba en sentido hacia Mar del Plata, impactó contra un vehículo en el que se desplazaba un único ocupante.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil, mayor de edad y vecino de Maipú, fue despedido del rodado y falleció en el lugar.

Personal de los servicios de emergencia y efectivos policiales trabajaron en el lugar.

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