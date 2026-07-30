Milei lanzó la reforma del Banco Central y propuso un “grillete fiscal” para impedir déficits permanentes

El Presidente presentó por cadena nacional un paquete de reformas que incluye una nueva Carta Orgánica del BCRA, límites absolutos al financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, mayores garantías de independencia para la autoridad monetaria y cambios en los mercados de capitales y seguros. También anunció un mecanismo que obligaría al equilibrio fiscal bajo amenaza de paralizar áreas no esenciales del Estado y suspender los salarios de los funcionarios políticos.

El presidente Javier Milei anunció este jueves el envío al Congreso de un amplio paquete de reformas económicas e institucionales, encabezado por una profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió como parte de “las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca terminar definitivamente con la utilización de la emisión monetaria para financiar el gasto público y garantizar que la misión central de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, afirmó al inicio de su discurso. Y agregó que la reforma del Banco Central “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.

A lo largo de su exposición, Milei construyó una fuerte crítica al rol histórico desempeñado por el Banco Central y sostuvo que la inflación fue utilizada durante décadas como un mecanismo indirecto de expropiación de los ingresos de los argentinos.

“El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”, aseguró.

El Presidente citó como ejemplo la inflación acumulada desde la creación de la entidad en 1935 y afirmó que alcanzó “12.819.532.788.614.400.000 por ciento”, mientras que desde el abandono de la convertibilidad la inflación acumulada habría ascendido al 168.580%.

Las críticas a Cristina Kirchner y a Marcó del Pont

Uno de los tramos más duros del mensaje estuvo dirigido contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ex titular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.

Milei recordó la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 y acusó a ambas dirigentes de utilizar reservas monetarias para financiar necesidades del Estado.

“En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, sostuvo.

Según el mandatario, esos recursos equivaldrían actualmente a unos 15.000 millones de dólares.

También cuestionó la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012 al afirmar que permitió emitir dinero “bajo cualquier pretexto” y evitó que los funcionarios fueran responsabilizados penalmente por esas decisiones.

Los cinco pilares de la nueva Carta Orgánica

Milei explicó que la reforma del Banco Central se apoya en cinco ejes centrales.

El primero consiste en devolverle a la entidad un único objetivo prioritario: preservar el valor de la moneda.

“Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, afirmó.

El segundo punto establece la prohibición absoluta de financiar al Estado mediante emisión monetaria.

La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, así como también a la compra de títulos públicos en el mercado primario.

“Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, remarcó.

La tercera modificación apunta a reforzar la independencia de las autoridades de la entidad monetaria. Si bien se mantendrá el mecanismo actual de designación, la remoción del presidente y del directorio requerirá mayorías agravadas en ambas cámaras del Congreso.

“La remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados”, explicó.

El cuarto eje restringe la distribución de utilidades derivadas de la gestión de activos del Banco Central, mientras que el quinto elimina disposiciones incorporadas en la reforma de 2012, entre ellas las denominadas letras intransferibles.

El “grillete fiscal”

Además de la reforma monetaria, el Gobierno impulsará una nueva regla permanente de disciplina presupuestaria denominada “grillete fiscal”.

La iniciativa busca impedir que cualquier administración pueda sostener déficits fiscales de manera prolongada.

“Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario”, afirmó el Presidente.

El mecanismo prevé que, si durante varios meses consecutivos se registran déficits, el Congreso tendrá un plazo limitado para restablecer el equilibrio. En caso de no hacerlo, se activará automáticamente un esquema similar al shutdown estadounidense.

Según detalló Milei, se paralizarán actividades no esenciales, se congelarán nuevos gastos, contratos e incorporaciones de personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias.

La principal novedad es que el costo recaería directamente sobre la dirigencia política.

“Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”, dijo.

Al mismo tiempo, aclaró que las jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, salud, seguridad, defensa y servicio penitenciario quedarán excluidos de esas restricciones.

Cambios en el mercado de capitales

El paquete también contempla una reforma destinada a profundizar el sistema financiero y promover la inversión.

Para Milei, la falta de confianza generada por las políticas económicas de las últimas décadas expulsó el ahorro de los circuitos formales y restringió el crecimiento.

“Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión”, señaló.

Entre las medidas anunciadas figura la posibilidad de emitir bonos corporativos en moneda extranjera u otras unidades de valor, además de una desregulación del financiamiento colectivo para facilitar nuevas fuentes de crédito y capitalización de proyectos productivos.

Según el Presidente, el objetivo es que los ahorros vuelvan al sistema financiero y se conviertan en inversión, empleo y expansión de la actividad económica.

Reforma del mercado de seguros

La tercera pata del programa incluye una reforma integral del mercado de seguros.

Milei consideró que el esquema actual es “burocrático, limitado e ineficiente” y anunció un modelo de fuerte desregulación.

La propuesta otorgará libertad a las compañías para diseñar productos sin autorización previa del regulador, que se concentrará exclusivamente en verificar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados frente a posibles fraudes.

“Habría libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador”, explicó.

Según el mandatario, la medida permitirá impulsar la competencia, reducir costos y mejorar las coberturas.

Un paquete integral

Sobre el final de su mensaje, Milei sostuvo que las tres reformas forman parte de una estrategia única destinada a consolidar el equilibrio fiscal, eliminar definitivamente la emisión monetaria como herramienta de financiamiento y desarrollar un sistema financiero más profundo.

“El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito”, afirmó.

Y concluyó con una apelación al Congreso para que acompañe las iniciativas oficiales: “Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre”.