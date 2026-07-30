Principales anuncios de Javier Milei

En una cadena nacional de 14 minutos, el Presidente de la Nación presentó un paquete de reformas que incluye una nueva Carta Orgánica del Banco Central, la prohibición de financiar al Estado mediante emisión monetaria, mayores garantías de independencia para la autoridad monetaria y cambios en los mercados de capitales y seguros. Además, propuso un mecanismo de disciplina fiscal que prevé sanciones directas para la dirigencia política en caso de déficit persistente.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

• El objetivo exclusivo del BCRA será preservar el valor de la moneda.

• Se elimina el esquema de múltiples objetivos asignados a la entidad.

• Se prohíbe de forma absoluta el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.

• La prohibición alcanzará al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

• El Banco Central no podrá comprar títulos públicos en el mercado primario para financiar al Tesoro.

• Se refuerza la independencia de la autoridad monetaria.

•La remoción del presidente y directores del BCRA requerirá una mayoría agravada de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

• Se limitan las transferencias de utilidades al Tesoro Nacional.

• Se eliminan disposiciones incorporadas en la reforma de la Carta Orgánica de 2012.

• Se suprimen las denominadas letras intransferibles.

Creación del “grillete fiscal”

• Se enviará al Congreso una ley para impedir presupuestos deficitarios.

• Si durante varios meses consecutivos hay déficit fiscal, el Congreso deberá corregir la situación en un plazo determinado.

• Si no lo hace, se activará automáticamente un mecanismo similar al shutdown de Estados Unidos.

• Se congelarán nuevos gastos, contrataciones y nombramientos.

• Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado.

• Se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias.

• El Presidente, Vicepresidente, legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios dejarán de cobrar sus salarios mientras dure el incumplimiento fiscal.

• Quedarán exceptuadas las jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, salud, seguridad y defensa.

• El Gobierno invitará a las provincias a adherir al mismo sistema.

Reforma del mercado de capitales

•Se impulsará una desregulación para facilitar la canalización del ahorro hacia la inversión.

• Se permitirá la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera y otras unidades de valor.

• Se modificará la legislación vigente para ampliar las fuentes de financiamiento privado.

•Se eliminarán trabas regulatorias al financiamiento colectivo (crowdfunding).

•El objetivo es que los ahorros de los argentinos se transformen en inversión, producción y empleo.

Reforma del mercado de seguros

• Las compañías podrán diseñar y ofrecer productos sin autorización previa del regulador.

• El control estatal se concentrará en la solvencia de las empresas y la protección de los asegurados.

• Se buscará aumentar la competencia y la innovación.

• El Gobierno promete seguros más simples, rápidos y económicos.

Mensajes políticos del discurso

• Milei calificó a la emisión monetaria como una “estafa” y un mecanismo de expropiación de ingresos.

• Sostuvo que el Banco Central fue utilizado históricamente para financiar el gasto público.

• Acusó a Cristina Fernández de Kirchner y a Mercedes Marcó del Pont de haber perjudicado al BCRA mediante el uso de reservas.

• Cuestionó al Congreso por promover, según su visión, el aumento del gasto público.

• Pidió apoyo parlamentario para aprobar un paquete de reformas que definió como “las más importantes de los últimos 91 años”.