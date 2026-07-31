DETUVIERON AL PRINCIPAL INVESTIGADO POR UNA SERIE DE ABIGEATOS EN GENERAL BELGRANO Y PILA

En el marco de una investigación por una serie de hechos de abigeato agravado cometidos en establecimientos rurales de los partidos de General Belgrano y Pila, en horas de la mañana de hoy, personal del Comando de Prevención Rural General Belgrano efectivizó la detención del principal investigado, en cumplimiento de una orden dispuesta por la autoridad judicial interviniente.

La diligencia se llevó a cabo en la zona céntrica de la ciudad de Chascomús, donde el personal policial logró localizar al imputado y concretar su detención, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 10 de Chascomús, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.

La investigación se inició a raíz de una serie de hechos de abigeato perpetrados en establecimientos rurales de General Belgrano y Pila, donde los autores habrían llevado adelante un raid delictivo caracterizado por la sustracción y posterior faena clandestina de bovinos.

En el marco de la pesquisa se realizaron oportunamente allanamientos en las localidades de Ciudad Evita y Pila, procedimientos durante los cuales se secuestraron el vehículo presuntamente utilizado para cometer los ilícitos, cortes cárnicos, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

A partir de entonces, el Comando de Prevención Rural General Belgrano y el Comando de Prevención Rural Pila llevaron adelante un trabajo investigativo conjunto, profundizando las tareas de inteligencia criminal, el análisis de la información obtenida, la recolección de nuevos elementos probatorios y el seguimiento de distintas líneas investigativas.

En este proceso resultó de fundamental importancia el análisis de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo Municipal de General Belgrano, cuyas imágenes permitieron fortalecer la hipótesis investigativa y consolidar el caudal probatorio reunido, posibilitando solicitar y obtener la orden de detención del principal investigado.

La medida fue concretada durante la jornada de hoy y el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.