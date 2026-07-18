MAR DEL PLATA ABRE LAS PUERTAS A LA MAYOR EXPO DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD DEL PAÍS CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

La Mar del Plata Coffee Cup 2026 se realizará el 25 y 26 de julio, de 10 a 20, en el NH Gran Hotel Provincial. Más de 60 marcas de todo el país, competencias internacionales, referentes nacionales e invitados de Colombia y Perú formarán parte de un encuentro abierto a todo público.

Durante dos jornadas, más de 60 marcas provenientes de 20 ciudades participarán de una exposición de más de 2.500 metros cuadrados, donde el público podrá disfrutar de degustaciones, catas, charlas, workshops, experiencias sensoriales, competencias de nivel internacional y conocer las últimas tendencias del universo cafetero.

La programación incluirá propuestas para todos los públicos, desde quienes se acercan por primera vez al café de especialidad hasta profesionales del sector. Habrá charlas para principiantes y avanzados, seminarios de tueste, mesas de cata durante toda la jornada y espacios de intercambio con referentes de la industria.

“La Mar del Plata Coffee Cup 2026 busca consolidarse como el gran encuentro del café de especialidad en Argentina. Nuestro objetivo es acercar al público todo lo que sucede detrás de una taza de café: el trabajo de los productores, tostadores, baristas, emprendedores y marcas que impulsan esta industria. Queremos que quienes nos visiten puedan aprender, descubrir nuevas propuestas, vivir competencias de primer nivel y ser parte de una comunidad que no deja de crecer. Mar del Plata reúne todas las condiciones para convertirse en una sede de referencia para este tipo de eventos y estamos convencidos de que esta edición marcará un nuevo paso en ese camino”, señaló Ignacio Ghirardelli, conocido en redes como @nachocafetero.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del libro “Atlas del Café”, del periodista y divulgador Nicolás Artusi, reconocido como “Sommelier de Café”, quien el sábado 25 compartirá una charla con el público y realizará una firma de ejemplares. Además, durante todo el fin de semana también habrá sorteos, degustaciones y múltiples experiencias pensadas para que el público disfrute del café en todas sus expresiones.

Entre las actividades centrales se destacan las competencias de Cup Tasters (Cata Sensorial), Latte Art y AeroPress, desarrolladas bajo estándares internacionales. Más de 60 baristas de distintos puntos del país ya confirmaron su participación en las tres categorías, que serán evaluadas por un jurado integrado por diez especialistas marplatenses.

Uno de los grandes incentivos de la Mar del Plata Coffee Cup 2026, que cuenta con el acompañamiento de YPF y Cabrales, serán los premios para los ganadores de las competencias. Los primeros puestos viajarán en octubre a Colombia, auspiciados por Conexión al Origen, para vivir una experiencia de inmersión en el origen del café que incluirá la participación en la Expo Cafés de Colombia 2026, el acceso a la subasta de los mejores cafés del país, visitas a la Federación Nacional de Cafeteros, plantas de procesamiento, tostaderos y fincas, además del contacto directo con productores. Los segundos puestos realizarán un viaje al Norte Argentino, auspiciado por De Patio y Cabrales, para conocer de cerca el crecimiento de Argentina como nuevo origen productor de café y descubrir una industria en plena expansión.

La exposición también contará con la presencia de caficultores provenientes de Colombia y Perú, quienes llegarán directamente desde sus fincas para compartir sus cafés y su experiencia en el origen. Entre los invitados internacionales se destaca Marlon Rojas, campeón colombiano de catación, que presentará su marca y algunos de los cafés más destacados del mundo.

Además de la participación de tostadores, importadores y exportadores, la expo reunirá a marcas tradicionales argentinas como Volturno y a algunas de las figuras e influencers más reconocidas del mundo cafetero, entre ellas Nicolás Artusi, Majo Quinteros, Diego Lobo, Ignacio “Nacho Cafetero” Ghirardelli y Lautaro Olmedo (“Waffle”), entre otros.