Tensión en el Senado por un duro intercambio de mensajes entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

La vicepresidenta sugirió, luego del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial, suspender la sesión por los festejos y la senadora la cruzó: “Si no te gusta renunciá”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvieron un durísimo cruce de mensajes, cuando después del partido en el que la Selección argentina venció a su par inglesa la vice sugirió suspender la sesión en el Senado en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de ley que elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Según supo el diario porteño La Nación, todo comenzó con un mensaje de Villarruel a Bullrich via WhatsApp: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”. “Para festejarlo”, fue la respuesta de Bullrich. “Para vender el país”, respondió Villarruel y completó: “Nadie quiere festejar en el Senado”. Ahí propuso que cada senador lo haga en su provincia, con su familia, “no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

Bullrich le respondió: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel retrucó: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

A su vez, la jefa del bloque libertario respondió: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”. Villarruel fue por más al sostener que “no se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”. Y continuó: “La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

“Los argentinos quieren progresar”

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar. “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”, dijo.

Villarruel respondió: “Uds nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”. Y chicaneó: “Preguntale a Viola que se debe haber encontrado con ellos allá”, en referencia al viaje de Santiago Viola, viceministro de Justicia y quien fue visto el último sábado en el partido por cuartos de final entre Argentina y Suiza.

“Si no te gusta renunciá!”

“Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, respondió Bullrich. “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, fue la respuesta de Villarruel. Y agregó que lo que escribía era porque “es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”. Y Bullrich disparó: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

“Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”, dijo la vicepresidenta, en referencia a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei.

Bullrich no se quedó atrás: “Chau! chau, comienzo y fin de una corta vida política”. A lo que la vice respondió: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

El final llegó de la mano de Bullrich que después de algunos minutos respondió: “Perdón estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.