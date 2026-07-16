Estados Unidos lanza otra ronda de ataques contra Irán

Leavitt confirmó que miles de militares estadounidenses están desplegados en la región para seguir haciendo cumplir el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de Irán.

Estados Unidos anunció el jueves una sexta noche consecutiva de ataques en Irán con el objetivo de “debilitar aún más las capacidades militares iraníes”.

Los ataques comenzaron alrededor de las 9:30 p. m., hora de Irán, según el Comando Central de Estados Unidos, que no especificó dónde tuvieron lugar los bombardeos, según CBS News y ABCNews y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según la televisión estatal iraní, se escucharon fuertes explosiones en Bandar Abbas, en el sur de Irán, a lo largo del estrecho de Ormuz.

Por otra parte, Leavitt declaró a los periodistas, al ser preguntada sobre el estado actual de las conversaciones, que Irán todavía quiere dialogar.

“Irán sigue dialogando activamente con los Estados Unidos de América y ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo con nosotros, ya que están sufriendo duros golpes por parte de nuestras fuerzas armadas estadounidenses”, declaró la portavoz.

Leavitt confirmó que miles de militares estadounidenses están desplegados en la región para seguir haciendo cumplir el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de Irán.

“Más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores estadounidenses, junto con dos portaaviones, más de 20 buques de guerra y decenas de aeronaves, están llevando a cabo la misión de bloqueo en este preciso momento”, dijo.

“El CENTCOM estadounidense ha desviado dos buques comerciales que cumplían con la normativa y ha inmovilizado uno que no la cumplía. Así pues, el estrecho está abierto a los buques que no viajan desde ni hacia puertos iraníes”, declaró.

NA