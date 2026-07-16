Sin acuerdos, quedó sin tratarse por cuarta vez la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

La jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, pidió aplazar el tratamiento para el 6 de agosto del proyecto de ley que modifica a la Ley de Tierras, endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos. El trunco recorrido de la iniciativa de Sturzenegger que no puede debatirse en el recinto.

La sesión ordinaria de este jueves pretendía tratar de una vez por todas la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero otra vez no hubo acuerdos y La Libertad Avanza pidió aplazar el debate para la vuelta del receso invernal. Desde que se aprobó el dictamen, es la cuarta vez que el proyecto queda sin tratarse en el recinto.

El cuarto intermedio fue pedido por la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien se antecedió a Agustín Coto -titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales- y pidió un cuarto intermedio para que esta sesión continúe el jueves 6 de agosto con esta iniciativa en el temario. La moción resultó con 62 afirmativos, 3 negativos y 1 abstención.

Este jueves a primera hora, cuando había dudas sobre el quórum, trascendió que el dictamen había sufrido una quinceava modificación. Según supo parlamentario.com, los aliados se pusieron firmes en incorporar el artículo que habilita a las provincias a crear su propio régimen en rigor de la venta de tierras a extranjeros, pero el oficialismo no dio lugar.

El miércoles a última hora, mientras el país entero celebraba el pase a la final de la Selección Argentina, trascendió un cruce entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le exigía a la exministra suspender esta sesión y dejar sin tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La respuesta de la jefa de bloque libertario fue un no tajante.

Pese a dar quórum, los bloques aliados, la Unión Cívica Radical y el Pro, plantearon dudas -tras bambalinas- con respecto a las últimas modificaciones y dejaron trascender que el proyecto podría quedar sin tratarse. En medio de la sesión, el titular del partido centenario, Leonel Chiarella, comunicó que el radicalismo se oponía a la modificación de la Ley de Tierras.

Unión Cívica Radical @UCRNacional

La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra.

El camino trunco del proyecto de Sturzenegger

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al

despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.