La Selección no pudo con España y es subcampeón del mundo

La selección de Lionel Scaloni resistió 106 minutos ante un rival muy superior con el marplatense “Dibu” Martínez como figura. Finalmente, Ferran Torres marcó el gol de la consagración. Fue la despedida de Messi en los Mundiales.

La Selección Argentina luchó hasta el final, resistió durante gran parte del partido pese a ser superada ampliamente en el juego y terminó entregando la corona a una España se consagró campeona del Mundial 2026 gracias a un gol de Ferran Torres en tiempo suplementario.

Como Andrés Iniesta 16 años atrás, el delantero de Barcelona marcó el 1-0 que decidió la final en el Metlife de Nueva Jersey y le dio al seleccionado ibérico su segundo título mundial. Hasta entonces, el gran sostén argentino había sido el marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, figura indiscutida con una serie de atajadas que mantuvieron con vida al campeón de Qatar 2022.

La albiceleste nunca logró encontrar comodidad en el partido. España monopolizó la posesión desde el inicio y fue acumulando situaciones de peligro, mientras Argentina apostó por esperar, cerrar espacios e intentar lastimar de contraataque. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni generó muy poco en ataque y Lionel Messi, en lo que fue seguramente su último partido en una Copa del Mundo, tuvo escasa participación y casi no pudo influir en el desarrollo del juego.

La primera etapa mostró a una España dominante, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Del otro lado, Argentina sostuvo el empate gracias al orden defensivo y a las intervenciones de “Dibu”, aunque sufrió un contratiempo con la lesión de Lisandro Martínez, reemplazado por Nicolás Otamendi antes del descanso.

En el complemento, el conjunto español elevó todavía más la intensidad y fue inclinando la cancha. Scaloni movió el banco para refrescar al equipo, pero la presión rival se hizo cada vez más difícil de sostener. Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Mikel Merino multiplicaron las llegadas, aunque siempre encontraron la resistencia del arquero marplatense.

El partido cambió definitivamente en el tiempo adicional, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí que derivó en su segunda amonestación.

Si hasta ahí el plan argentino era defender el cero en su arco, desde entonces no aparecía otra opción.

“Dibu” volvió a aparecer con dos atajadas extraordinarias, incluso en un tiro libre de Lamine Yamal sobre el cierre del tiempo reglamentario y en un cabezazo de Nico Williams al comenzar el suplementario. España también llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por una infracción previa a Otamendi.

La resistencia argentina se quebró en la segunda parte del alargue. Nico Williams peinó un envío al área y Ferran Torres apareció sin marca para definir de zurda, fuerte y arriba.

Con el desgaste físico y un jugador menos, la Selección Argentina tuvo alguna reacción. Un centro de Giuliano Simeone no pudo ser conectado por poco por Senesi, mientras que el extremo de Atlético Madrid tuvo la más clara con un derechazo que le salió alto.

Así, Argentina dejó escapar la posibilidad de defender la corona conseguida cuatro años antes y cerró su participación con una derrota dolorosa en la final. Pero nadie olvidará el camino, con remontadas inolvidables, goles agónicos en suplementario y una victoria sobre Inglaterra en semifinales con otros dos gritos en la parte final. Contra España, no hubo chance. El seleccionado de Luis de la Fuente fue un merecido campeón.

Síntesis

España 1

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri Hernández y Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Argentina 0

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Gol: segundo tiempo suplementario, 1′ Ferran Torres.

Cambios: primer tiempo, 44′ Otamendi por L. Martínez; segundo tiempo, inicio, Paredes por N. González, 13′ Nahuel Molina por Montiel, 17′ Pau Torres por Oyarzabal y Pedri por Ruiz, 25′ Giuliano Simeone por De Paul y Facundo Medina por C. Romero, 30′ Merino por Olmo y Nico Williams por Baena; primer suplementario, 9′ Eric García por Laporte y Zubimendi por Hernández, 12′ Senesi por Álvarez.

Estadio: Metlife de Nueva Jersey.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).