Argentina y España van por la gloria en Nueva York

Hubo un impresionante banderazo de hinchas argentinos. Y un último entrenamiento que arracó tarde por una tormenta. Las dudas sobre la formación.

Atrás quedaron un “banderazo” histórico que los hinchas argentinos protagonizaron en Times Square, uno de los rincón es más icónicos de Nueva York. También, un último entrenamiento que debió ser pospuesto porque diluviaba en la Gran Manzana. Ahora todo está listo para que Argentina y España protagonicen la gran final del mundial.

El banderazo fue de locos, por la cantidad de gente y por la intensidad que mostraron, con los típicos “el que no salta es un inglés” y “mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar” fueron los temas más escuchados. Turistas y neutrales sacaron sus celulares para grabar una de las postales más atractivas de una previa de la final del Mundial que contagió a Nueva York.

Para la selección fue una jornada tranquila pero algo accidentada. Una tormenta eléctrica activó el protocolo de seguridad en el Red Bull Perfomance Center y la última práctica se suspendió. Cuarenta y cinco minutos después los truenos frenaron y el equipo pudo trabajar de cara al cruce con España.

Las formaciones recién se conocerán mañana. En Argentina se especula con la presencia de De Paul y Montiel como variantes en la mitad de la cancha. Aunque también se mira a Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Nicolás González. Tampoco se sabe si Gio Simeone volverá a ser titular o no.

Mientras, todavía hay hinchas en busca de una entrada. Pero los precios de la reventa, que en Estados Unidos es legal, están imposibles: para un ticket categoría 1 -los que están más cerca del césped- piden 9.350 dólares. Las entradas para el sector Hospitality, que incluyen palcos con comida y bebida, se vendían en la semana a unos 13.000 dólares por persona.

Show del entretiempo

Argentina-España será el partido más visto de la historia. Las previsiones están por encima de los 1.500 millones de espectadores que tuvo la final de Qatar, entre Argentina y Francia, cuatro años atrás.

La ceremonia previa arrancará una hora y media antes del comienzo de la final, previsto para las 16 hora argentina. María Becerra será la encargada de cantar el himno nacional. Pero antes. A las 13.30 hora local (14.30 de Argentina) está prevista la participación de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos.

El plato fuerte estará en el entretiempo, al mejor estilo del show del Super Bowl que cada año paraliza a los estadounidenses: la final del fútbol americano. Se montará un escenario en el césped para un show que se prevé dure 11 minutos.

Madonna será la figura estelar. También actuarán la colombiana Shakira, el canadiense Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Además, el músico nigeriano Burna Boy, quien interpreta la canción mundialista Dai Dai junto a Shakira, también formará parte del acto. Además, el director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, coordinará una presentación junto al coro PS 22, en colaboración con Chris Martin, de Coldplay.

Otro de los condimentos novedosos es que la FIFA premiará por primera vez con anillos a los ganadores, al mejor estilo NBA. Cada anillo formará parte de una edición estrictamente limitada de tan solo 2.026 piezas numeradas individualmente, en homenaje al torneo.

De ellas, 30 se entregarán al equipo ganador, mientras que las 1.996 restantes se pondrán a disposición de los aficionados para ser subastados. La FIFA no se perdió ningún negocio en esta Copa del Mundo.

Trump, Sánchez y sin Milei

Donald Trump junto a Gianni Infantino serán los encargados de entregar la copa a los campeones.

Precisamente, en las tribunas estará otro de los platos fuertes del domingo. Junto al líder estadounidense se sentarán los mandatarios de los países coorganizadores de este Mundial: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Trump acusó en las últimas horas a Canadá por “la invasión” del humo que llega desde el país del norte a raíz de grandes incendios forestales.

También acudirán el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España. Del lado argentino, el presidente Javier Milei no asistirá y verá el partido por televisión desde la quinta de Olivos. Adentro del campo estará el líder de la Nación argentina: Lionel Andrés Messi.