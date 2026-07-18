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La Provincia invertirá $31.200 millones en baterías para reforzar el sistema eléctrico

Los equipos se instalarán en cuatro localidades bonaerenses y estarán operativos en enero de 2027 para atender los picos de demanda.

La provincia de Buenos Aires avanzó con la adjudicación de un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías que demandará una inversión estimada de $31.200 millones y buscará reforzar el suministro eléctrico en zonas consideradas estratégicas.

La iniciativa, que será ejecutada a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El programa prevé la instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) con el objetivo de incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico en nodos críticos de la provincia.

El proyecto contempla una potencia total de 25 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, que se distribuirán en cuatro nodos estratégicos ubicados en las localidades Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

El inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en operación de los sistemas se proyecta para enero de 2027, planificada para resolver los picos de consumo de energía por las altas temperaturas.

La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reduciendo las restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo.

El programa se financia mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), canalizado a través del FITBA, consolidando un esquema que articula la planificación pública, el financiamiento específico y la implementación operativa a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).

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