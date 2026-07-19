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Desde agosto los senadores cobrarán con aumento: $12 millones por mes

Por la paritaria de los empleados legislativos tendrán un incremento de 6,7 % que será aplicado en tres tramos y terminará en agosto.

A partir de agosto los senadores nacionales recibirán un nuevo aumento salarial, con lo que pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto. Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos.

Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto.

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