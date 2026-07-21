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Piden explicaciones al Gobierno por adherirse al acuerdo “Pax Silica” sin informar al Congreso

El proyecto fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, a fin de conocer el contenido de los compromisos asumidos por el Gobierno con Estados Unidos en el acuerdo que está relacionado en materia de minerales críticos, energía e IA.

Hace un mes la Argentina firmó, junto a otros 34 países, el acuerdo “Pax Silica” impulsado por Estados Unidos, por lo que el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un pedido de informes para que el Gobierno brinde explicaciones al respecto, ya que la declaración no pasó por el Congreso de la Nación.

Ferraro comentó que se trata de una iniciativa en materia de minerales críticos, energía, semiconductores e inteligencia artificial. La adhesión fue firmada por el embajador Alec Oxenford en Washington, por orden del canciller Pablo Quirno.

“¿El problema? El Gobierno avanzó sin brindar información al Congreso. Se desconoce el contenido de los compromisos asumidos por la Argentina. No se sabe si las provincias, titulares del dominio originario de esos recursos, fueron consultadas ni si intervendrán las legislaturas provinciales. Tampoco sabemos cuáles son las contraprestaciones, beneficios o condiciones que surgen de este acuerdo”, planteó el diputado.

En el proyecto que presentó Ferraro, solicita saber la naturaleza jurídica y el proceso de aprobación del acuerdo, que se precise el alcance, contenido y estado de implementación. Además, cuáles son los compromisos asumidos por la Argentina y los beneficios.

También, pide saber si hay empresas o grupos privados que hayan participado de las negociaciones y que se indique si las provincias argentinas, titulares de los recursos, fueron consultadas o tuvieron participación de la adhesión.

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