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Losada ratificó su postura en contra de eliminar las PASO

“Lo que podemos analizar es la suspensión”, dijo la senadora radical. Por otro lado, dijo estar “concentrada” en que salga su proyecto sobre falsas denuncias el próximo 6 de agosto.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR) ratificó su postura en contra de eliminar las PASO, tal como propone el Gobierno; y, sobre la reforma electoral, aseguró que “el debate tiene que darse sí o sí este año”.

“Con la eliminación (de las primarias) nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si piensa en una candidatura a gobernadora de Santa Fe, la legisladora respondió: “Los escenarios en Argentina son tan cambiantes que no tiene sentido ponerte a pensar un año antes en lo que va a pasar el año que viene”.

“Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado”, dijo en referencia a la iniciativa que impulsa y la cual se trataría en la sesión prevista para el 6 de agosto próximo. La propuesta permaneció demorada durante varias semanas, tras la polémica que despertó y el rechazo del colectivo feminista, que asegura que desalentaría denuncias por violencia de género.

Losada también comentó que le interesa empujar un proyecto de un régimen con beneficios fiscales para PyMEs, un tema que propuso en el Consejo de Mayo y “en ese momento no se podía hacer por el equilibrio fiscal”.

En declaraciones a la prensa desde la Expo Rural 2026, la senadora se refirió también al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que desde el partido de la UCR cuestionaron a través de un comunicado.

“Le hicimos muchísimas modificaciones, estamos trabajando muy bien con Patricia (Bullrich) y el Ejecutivo para que salga la mejor ley posible”, expresó y añadió: “Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla”.

Aunque no quiso hablar por su bloque, Losada afirmó que “si no somos todos, la mayoría sí vamos a apoyar”. “Las modificaciones tienen que ver con más controles y se nos ha escuchado. Se cambiaron un montón de puntos de la ley y por eso es que apoyaríamos”, señaló la aliada de La Libertad Avanza.

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