Francia acusa a Irán de intimidar y retener a dos diplomáticos de su embajada en Teherán

Precisaron que los dos miembros del personal de la embajada de Francia fueron “retenidos sin motivo durante varias horas, interrogados y, en el caso de uno de ellos, maltratado”.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, denunció el lunes “una acción de intimidación extremadamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes” dirigida contra dos diplomáticos franceses destinados en Teherán.

El jefe de la diplomacia francesa precisó que los dos miembros del personal de la embajada de Francia fueron “retenidos sin motivo durante varias horas, interrogados y, en el caso de uno de ellos, maltratado”, antes de poder regresar a la embajada, reportó el sitio Euronews y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los diplomáticos se encuentran ahora “a salvo” y tienen previsto regresar a Francia en las próximas horas, señaló Barrot, que les trasladó “todo su apoyo y toda su solidaridad”.

El ministro detalló que los dos funcionarios eran responsables de programas de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular en favor de artistas y científicos.

“Esta vulneración gravísima e inadmisible de la integridad de nuestros agentes no quedará sin consecuencias”, afirmó, y dijo haberlo comunicado al jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

La semana pasada, Barrot advirtió de que la Unión Europea no levantará sus sanciones contra Irán mientras Teherán no renuncie a su programa nuclear.