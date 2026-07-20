La Selección argentina volvió al país con una multitud esperándola y un mensaje muy especial

La Selección Argentina aterrizó en Ezeiza luego de quedarse con el subcampeonato del Mundial 2026 al caer en la final frente a España. Con festejos multitudinarios pese al resultado, el arribo del equipo estuvo rodeado por un importante operativo de seguridad y una logística para esperar a parte del plantel.

Con la presencia de los Granaderos, representantes de las Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú, se desplegó una alfombra roja y, mientras descendían los integrantes de la delegación, sonó Muchachos, la canción que acompañó al equipo durante el Mundial.

Los integrantes de la selección se dividieron en dos micros, ploteados con fotos del conjunto de Scaloni y la leyenda “Bienvenida selección”. Asimismo, ambos vehículos salieron por autopista Ricchieri con destino al predio Lionel Messi.

A bordo de un micro descapotable, los jugadores recorrieron la autopista y recibieron el cariño de miles de hinchas apostados a ambos lados del camino. Durante el trayecto, los futbolistas saludaron, aplaudieron y lanzaron camisetas hacia la multitud, que respondió con banderas, cánticos y muestras de apoyo.

Después de un recorrido de 15 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los futbolistas llegaron al predio Lionel Messi de la AFA. Allí, descendieron del micro descapotable tras haber sido acompañados durante el trayecto por numerosos hinchas que se apostaron a los costados de la autopista Riccheri para saludarlos.

Un camino diferente para los jugadores

Las autoridades nacionales y provinciales prepararon un esquema de seguridad especial para el arribo del seleccionado. El objetivo fue ordenar el ingreso y la salida del aeropuerto, evitar aglomeraciones y garantizar el traslado seguro de los futbolistas y el cuerpo técnico hacia el predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

A diferencia de la histórica caravana de diciembre de 2022, en esta oportunidad no estuvo prevista una recorrida por las calles de Buenos Aires, aunque se espera la presencia de numerosos simpatizantes tanto en las inmediaciones de Ezeiza como en los accesos al complejo deportivo.

El comunicado de la AFA sirvió para confirmar que la delegación llegó reducida, ya que algunos jugadores no regresarán al país junto al resto del grupo, una decisión coordinada previamente con el cuerpo técnico y los futbolistas.

El vuelo de la Selección hacia el país en vivo: quiénes viajaron

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que no todos los futbolistas regresarán a la Argentina. En un mensaje dirigido a los hinchas, la entidad agradeció el apoyo recibido durante todo el Mundial y explicó que varios integrantes del plantel aprovecharán el final de la competencia para dirigirse directamente a sus destinos de vacaciones o reincorporarse a sus clubes.

Entre las ausencias más resonantes se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes no integraban la delegación que está en viaje a Buenos Aires. Ambos iniciaron inmediatamente su período de descanso tras la exigente competencia (su Inter Miami juega este miércoles), al igual que otros futbolistas que permanecerán en el exterior antes del inicio de la nueva temporada europea. Tampoco Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Juan Musso, Julián Álvarez, Simeone, Molina, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

Los que sí estuvieron en el avión, más el cuerpo técnico de Scaloni, son Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, José López, Thiago Almada, Valentín Barco, Facundo Medina, Marcos Senesi, Exequiel Palacios, Nicolás González y Nicolás Otamendi.