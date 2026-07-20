Trump afirma que Netanyahu “no será arrestado” en Estados Unidos

Mamdani declaró en un podcast del New York Times que el departamento legal de su administración está debatiendo activamente la posible detención de Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no será arrestado de ninguna manera” durante su visita a Estados Unidos, al rechazar los recientes comentarios del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien aseguró que su oficina está considerando detener al premier israelí durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América. Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Mamdani declaró en un podcast del New York Times que el departamento legal de su administración está debatiendo activamente la posible detención de Netanyahu, algo que prometió llevar a cabo durante la campaña electoral.

“Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”, declaró Mamdani en el podcast “The Interview”. “Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional. Y verán que muchos comparten esta opinión, simplemente por las consecuencias de sus acciones durante los últimos años”.

Al ser consultado sobre qué creía que le permitía hacer la ley, Mamdani respondió: “Es un tema que estamos debatiendo activamente con nuestro departamento legal. Sin embargo, a nivel nacional hemos observado un deseo, en ocasiones, de crear leyes propias, de extralimitarse en los límites de la legalidad. Eso no nos interesa”.