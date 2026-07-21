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MADARIAGA – Triquinosis: el Municipio remitió toda la información requerida por la Justicia y refuerza el llamado a la prevención

Se enviaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en el Hospital Municipal, el comercio investigado permanece clausurado y continúan los controles para prevenir nuevos casos.

Entre la información requerida se encuentran las historias clínicas de los primeros pacientes atendidos en el Hospital Municipal, con el objetivo de colaborar plenamente con el avance de la causa.

Vale recordar que fue el Municipio quien realizó la denuncia penal en la fiscalía local contra el propietario de la carnicería de Moreno y Av. San Martin.

En este contexto, el comercio que fue señalado como presunto origen del brote permanece clausurado por disposición municipal, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
Hasta ahora sería el único foco que originó el brote de triquinosis.

Desde el Municipio se recuerda que se encuentra prohibida la comercialización de embutidos sin rotular y se solicita especialmente a los vecinos actuar con responsabilidad, evitando la compra de este tipo de productos, tanto en comercios como en elaboraciones o puntos de venta no autorizados.
Asimismo, el área de Bromatología continuará intensificando los controles e inspecciones en todo el distrito y continuará desarrollando acciones de concientización destinadas a comerciantes y a la comunidad.

En los próximos días, además, se convocará a los elaboradores y carniceros de la ciudad para informar los alcances de la legislación provincial vigente en materia de elaboración de chacinados y embutidos recientemente aprobada.

El objetivo es brindar herramientas para que quienes deseen desarrollar esta actividad puedan adecuarse a la nueva normativa y producir en espacios habilitados.

En ese sentido, el Municipio también evalua la posibilidad de poner a disposición la sala municipal de elaboración, siempre que reúna las condiciones necesarias para tal fin.

El Municipio de General Madariaga reafirma su compromiso con la salud pública, continuará colaborando con la Justicia y reforzando las tareas de prevención y control. No obstante, recuerda que la responsabilidad individual como consumidor es un factor clave para evitar la circulación de productos que puedan poner en riesgo la salud de toda la comunidad.

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