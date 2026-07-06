Murieron padre e hijo en un choque múltiple en la ruta 5

Un hombre y su hijo fallecieron como consecuencia del choque en Pehuajó. La esposa del conductor y su hija resultaron heridas, al igual que otras dos personas que viajaban en una camioneta.

Una familia oriunda de Pehuajó protagonizó un trágico siniestro vial este domingo sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 350, en un choque que involucró a tres vehículos, un auto, una camioneta y un camión. El saldo fueron dos muertos y cuatro heridos.

De acuerdo con la información policial, en el auto -un Honda Civic- viajaba una familia desde Pehuajó a Buenos Aires. Dos de las cuatro ocupantes fallecieron en el acto, un hombre y su hijo menor de edad, quienes viajaban en los asientos delanteros. En tanto, la mujer y la hija de la pareja, ubicados en la parte trasera, sobrevivieron al impacto y fueron derivadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

A su vez, los dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 también tuvieron que recibir atención médica, mientras que el conductor del camión -se investiga qué participación tuvo en el siniestro- resultó ileso.

En la causa interviene la fiscalía de turno, que procura establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.