Colapinto en Silverstone: remontó 10 lugares, finalizó 9° y volvió a sumar puntos

El piloto argentino de Alpine largó 19° y avanzó en un final con sanciones y despistes que modificaron el clasificador de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó un excelente Gran Premio de Gran Bretaña y, en un cierre con grandes movimientos en la cabeza de la carrera, pudo terminar noveno y sumar dos puntos al final de la novena fecha de la Fórmula 1.

El pilarense había largado decimonoveno y se mantenía undécimo sobre el final, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque la penalización del Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen le permitieron sumar dos puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento parejo durante toda la carrera, a pesar de no conseguir un ritmo constante al inicio de su stint con las ruedas duras, y pudo mantenerse a la puerta de los puntos durante gran parte de la competencia, por lo que pudo aprovechar los errores ajenos para sumar dos puntos importantes.

El pilarense tuvo una salida magnífica, al largar en el decimonoveno lugar y avanzar hasta el P14, para luego superar al Williams del español Carlos Sainz y situarse en P12 desde la décima vuelta.

Sin problemas de degradación, algo que incomodó a gran parte del resto de la grilla, Colapinto se sostuvo a dos segundos de Pierre Gasly y tuvo una parada en boxes aceptable en la vuelta 23.

La detención en el pitlane de su compañero se dio en la vuelta siguiente y, como superó los siete segundos, permitió que el argentino salga por delante y se ubique undécimo.

A un puesto de diferencia de los puntos, Colapinto empezó a perseguir al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, aunque sufría una clara diferencia de ritmo y nunca pudo acercarse a él, incluso perdiendo un segundo por vuelta en algunos pasajes de la carrera.

En ese contexto, el argentino se mantuvo a la expectativa, sostuvo el ritmo que imprimía Gasly por detrás suyo y no tuvo errores, por lo que pudo sacar provecho cuando comenzaron los inconvenientes entre los líderes de la carrera.

La competencia fue ganada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó -tras sufrir un par de averías y una sanción por superar los límites de pista- decimosexto.

Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1, la primera de la temporada, al ganar en Silverstone, por delante de los ingleses George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, una carrera que concluyó por detrás del coche de seguridad que había entrado unas vueltas antes, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron duodécimo y decimoctavo una carrera tras la cual está siendo investigado Hamilton, por una posible infracción de pilotaje durante las banderas amarillas -que le podría costar el podio e, incluso quedar fuera de los puntos-.

El inglés Lando Norris (McLaren), que podría ‘heredar’ el tercer puesto de Hamilton si éste acaba siendo sancionado, cruzó cuarto la meta, un puesto por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoquinto.