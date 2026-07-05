Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

Con dos goles de Haland en el segundo tiempo, los nórdicos dieron el golpe, eliminaron a uno de los favoritos y avanzaron a cuartos de final, donde enfrentarán al ganador del choque entre México e Inglaterra. El conjunto de Ancelotti falló un penal en el primer tiempo y Neymar convirtió por la misma vía en el último minuto

De la mano de Erling Haaland, que convirtió los dos goles definitorios, los nórdicos eliminaron a la Verdeamarela y se enfrentarán en los cuartos de final contra el ganador del cruce entre México e Inglaterra. El equipo de Carlo Ancelotti terminó su participación en la Copa del Mundo de forma impotente. Luego de malograr un penal en el primer tiempo, Neymar convirtió por la misma vía en el cierre del partido.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético apenas a los tres minutos, cuando Patrick Berg marcó para Noruega, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Alexander Sørloth en el inicio de la jugada.

Poco después, Brasil tuvo la oportunidad de adelantarse cuando el árbitro sancionó un penal, aunque Ørjan Nyland se lució al contener el remate de Bruno Guimarães.

Tras ese arranque intenso, el partido perdió dinamismo durante varios pasajes del primer tiempo y Brasil generó una de sus pocas ocasiones con un disparo de Vinicius que no encontró destino de gol, mientras que Martin Ødegaard estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades: una definición se fue desviada y la otra fue controlada por Alisson Becker.

La segunda parte mantuvo la tensión, aunque con momentos de poca claridad. Endrick desperdició un mano a mano inmejorable y, minutos después, Nyland volvió a responder con una gran atajada ante un potente remate de Rayan para sostener el empate.

Noruega volvió a animarse en ataque y encontró la recompensa: Andreas Schjelderup probó primero con un zurdazo que Alisson desvió, pero el extremo del Benfica tuvo revancha al enviar un preciso centro que Haaland conectó de cabeza a diez minutos del final para establecer el 1-0.

Obligado por el resultado, Brasil se lanzó al ataque en busca del empate, pero volvió a encontrarse con un inspirado Nyland, y Casemiro también desperdició una clara oportunidad hasta que a los 44 minutos del complemento, Haaland recibió en la puerta del área y definió con un remate preciso para ampliar la ventaja y sentenciar la clasificación. El descuento de Neymar, de penal, llegó en el tiempo agregado y solo sirvió para decorar el marcador.