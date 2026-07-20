El PRO y Macri apelaron a la mística de la Selección para enviar un mensaje político sobre el “trabajo en equipo”

“Los proyectos sólidos no se construyen con atajos”, remarcaron.

Luego del cierre de la participación de la Selección Argentina en el Mundial, las repercusiones políticas no tardaron en llegar. Tanto el espacio PRO Argentina como su fundador y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, apelaron al impacto social y deportivo del conjunto nacional para trazar un paralelismo entre el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni y los valores que consideran necesarios para el desarrollo del país.

A través de sus redes oficiales, el PRO emitió un mensaje de felicitación centrado en la disciplina y la cultura del esfuerzo colectivo. “La Selección Argentina demostró que los proyectos sólidos no se construyen con atajos ni individualismos. Se construyen con trabajo, confianza, humildad, responsabilidad y liderazgos sanos que unen”, señalaron desde la plataforma del partido. La publicación cerró con un enfático mensaje institucional: “Los resultados pueden cambiar. Los valores que sostienen un equipo, no”.

Macri y la reflexión sobre Renan: “Querer seguir haciéndolas”

Por su parte, Mauricio Macri publicó una extensa carta titulada “QUERER SEGUIR HACIÉNDOLAS”, acompañada por una imagen de Lionel Messi festejando un gol con la camiseta alternativa azul del seleccionado nacional.

En su escrito, el exmandatario citó una columna del periodista Sergio Schneider sobre una célebre definición del filósofo francés Ernest Renan acerca de la identidad nacional: “Lo que construye a una nación es haber hecho grandes cosas juntos en el pasado y querer hacerlas aún en el porvenir”.

A partir de allí, el titular del PRO reflexionó sobre las dinámicas colectivas del plantel argentino:

El sistema por encima de las individualidades: Macri valoró el esquema de trabajo del cuerpo técnico al remarcar que “el equipo de Scaloni, teniendo al más grande jugador de fútbol de todos los tiempos, nunca dejó de funcionar como un sistema”. Para reforzar la idea, rescató una frase del propio capitán rosarino: “Lo principal es lo colectivo”.

El fútbol como catalizador social: Definió a la disciplina como “el único deporte que puede congelar a una nación entera, hacerla llorar, sufrir, gozar de felicidad, festejar como locos y abrazarse con desconocidos como si fuesen hermanos”.

El legado del proceso: Calificó a la era Scaloni-Messi como “una leyenda que marcará nuestra historia para siempre” por sus logros, pero fundamentalmente por “la fortaleza que mostraron para perseverar, confiar y creer”.

En el tramo final de su mensaje, el expresidente buscó dejar una proyección de aliento de cara al escenario nacional, concluyendo con un directo: “¡Qué orgullo tenemos hoy todos de ser argentinos! ¡Qué ganas de seguir haciendo grandes cosas juntos! Las haremos”.