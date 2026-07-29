APOSTAR NO ES JUGAR; JUGAR ES COMPARTIR

Las apuestas online representan un grave problema entre adolescentes y jóvenes. Sus consecuencias pueden afectar la economía, los vínculos, el rendimiento escolar, el uso del tiempo y la salud mental.

Desde Castelli Ciudad impulsamos el uso responsable de la tecnología y promovemos espacios que fomentan el encuentro, el deporte, la cultura, la recreación y el aprendizaje como alternativas saludables para compartir y crecer.

Los menores no deben apostar. Elegir el deporte, la educación, la cultura y los proyectos compartidos es apostar por un futuro con más oportunidades para todos.