PRODUCCIÓN DE CASTELLI CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: CASTELMAR OBTUVO DOS PREMIOS

La calidad de los quesos elaborados en Castelli volvió a trascender las fronteras.

En la edición 2026 de ExpoQueijo Brasil, uno de los concursos más importantes del continente para la industria quesera, la Cooperativa Láctea Castelmar obtuvo dos nuevas distinciones que la ubicaron nuevamente entre los productos destacados de la competencia.

El certamen reunió a productores de distintos países, cuyos quesos fueron sometidos a un exigente proceso de evaluación por parte de un jurado internacional. Aspectos como la presentación, la textura, el aroma y el sabor fueron determinantes para definir a los ganadores.

Entre los productos premiados se encuentra el queso Tybo de Castelmar, que obtuvo la Medalla de Plata en la categoría destinada a quesos elaborados con leche pasteurizada y una maduración de entre 16 y 60 días. A su vez, el queso Sardo fue distinguido con la Medalla de Bronce en la categoría correspondiente a productos con más de 181 días de maduración.