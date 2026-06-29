Un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto sobre la ruta 51

Fue sobre la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo. La víctima fatal, de 70 años, era oriunda de Saldungaray.

Un hombre de 70 años murió este lunes por la mañana en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 670 de la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo, en cercanías de Coronel Pringles.

El hecho ocurrió cuando, por causas que se investigan, colisionaron un camión Ford Cargo conducido por Adrián Montero (40), domiciliado en Bahía Blanca, que circulaba en sentido sur-norte, y un automóvil Chevrolet Classic LT blanco. La víctima fatal fue identificada como A. Baccucco, oriundo de Saldungaray, quien falleció en el lugar del impacto.

Según el diario El Orden de Pringles, las primeras informaciones indican que el automóvil intentó realizar una maniobra de sobrepaso . Al encontrarse de frente con el transporte de carga, el camionero reaccionó rápidamente con un violento volantazo hacia la banquina para evitar la colisión. A pesar del intento, el auto no logró esquivarlo por completo e impactó fuertemente contra la punta del acoplado, provocando el desenlace fatal.