El director del Servicio Meteorológico Nacional volvió a presentar su renuncia

A menos de seis meses después de reincorporarse, Antonio Mauad vuelve a dejar el Servicio Meteorológico Nacional, organismo que está en pleno proceso de ajuste.

Antonio José Mauad, militar retirado de la Fuerza Aérea, presentó su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mauad, veterano de guerra de Malvinas, le comunicó su decisión al ministro de Defensa Carlos Presti, de quien depende el organismo que monitorea el clima.

“Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del día 1 de julio de 2026, por razones personales”, reza la escueta carta de Mauad quien ya había renunciado a su puesto hace seis meses y vuelto a asumirlo el 2 de febrero.