Ritondo sobre la renuncia de Adorni: “Le hacía muy mal al Gobierno, de hecho, el Congreso estaba paralizado”

El presidente del bloque Pro en Diputados destacó el desembarco de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete: “Tiene capacidad de diálogo para lograr que salgan leyes y políticas para el país”, y opinó que el presidente “tomó la decisión correcta” al aceptar la dimisión de Manuel Adorni.

El presidente del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, se refirió a la renuncia que presentó Manuel Adorni como jefe de Gabinete: “El presidente tomó la decisión correcta en aceptarla”, y sostuvo que la situación le “hacía muy mal al Gobierno, de hecho, el Congreso estaba paralizado”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Ritondo destacó el desembarco de Diego Santilli en reemplazo de Adorni: “Es una muy buena noticia para la gestión. Es un cuadro político con trayectoria probada, tiene experiencia en gestión ejecutiva y una capacidad de diálogo que lo ha mostrado con gobernadores y con actores políticos que en estos momentos es bueno y demanda ese lugar que ya demostró en su paso como ministro del Interior y su capacidad para lograr que salgan leyes y políticas para el país”.

“El paso al costado de Adorni es una muy buena noticia. El Gobierno y los que queremos el cambio podemos concentrarnos ahora en lo que realmente importa, en una agenda de transformaciones que los argentinos estamos esperando y que debemos avanzar. Desde el Pro veníamos sosteniendo que el ruido político innecesario solo perjudicaba al Gobierno y al esfuerzo de los argentinos”, planteó.

El dirigente del Pro sostuvo que “más allá de los avances en el Congreso, la responsabilidad política sobre la situación de Adorni correspondía al Ejecutivo. El presidente tomó la decisión correcta y valoramos eso. Seguimos comprometidos con acompañar y brindar los cambios que se necesitan en el país. Es una etapa histórica y el compromiso del Pro es acompañar el cambio”.

“El ruido le hacía muy mal al Gobierno, de hecho, el Congreso estaba paralizado y sin duda esto le acarreaba al Gobierno una situación con mucho ruido. La decisión tomada por el presidente el sábado es la que correspondía. Es muy importante empezar a trabajar de cara al siguiente semestre”, ratificó.

Al ser consultado por la candidatura de Santilli como gobernador bonaerense, Ritondo aclaró: “Falta mucho para las elecciones, Diego va a estar en la gestión y en consolidación del cambio. Hay que blindarlo ante cualquier posibilidad de que vuelva el populismo. Es un paso más del desarrollo político de Diego donde va a demostrar su capacidad de gestión y eso siempre suma para un desafío como es la provincia de Buenos Aires. No hay que cometer los mismos errores de terminar en distintas listas que permitan fácilmente no tener la provincia”.

“El próximo paso no es un dirigente o candidatura, significa la consolidación del cambio que empezó Mauricio Macri, que tiene una consciencia más fuerte ciudadana en esta época que continuó el presidente con cambios profundos y rápidos, que nos permite visualizar que este es el camino con trasformaciones económicas que hay que brindar”, expresó al respecto.

Por último, sobre la eliminación de las PASO manifestó que “las reformas electorales necesitan consensos lo más amplio posible. Hay un sin número de reformas que el país necesita que tenemos que seguir trabajando”.