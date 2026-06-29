Techint dio de baja 150 contratos laborales de su fábrica de tubos de Valentín Alsina

La empresa Techint perdió a principios de año una licitación clave frente a la india Welspun y desde entonces trabaja con suspensiones.

La empresa Techint dio de baja 150 contratos de los operarios que trabajan en la fábrica de tubos de acero con costura de su empresa controlada Tenaris, ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús. Se trata de la planta con los que la firma abasteció en su momento la construcción del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner.

El motivo de las desvinculaciones sería la falta de proyectos para esta fábrica del sur del conurbano bonaerense, donde trabajan 350 operarios. Las desvinculaciones afectan a 150 de los operarios de los 200 que trabajan bajo la modalidad de contrato a plazo fijo.

La noticia fue ratificada este lunes por el delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Dylan Paz, durante una entrevista con el programa radial El Termómetro. “El último jueves nos confirmaron la baja de 150 compañeros que a partir del miércoles no van a estar más”, afirmó.

Según explicó, se trata de operarios que en muchos casos llevan alrededor de cuatro años trabajando bajo contratos renovables, algunos con renovaciones mensuales y otros cada cuatro meses, en función de la carga de trabajo de la planta.

A fines de enero, Techint resultó perdedora en una compulsa contra el conglomerado indio Welspun, que ganó la licitación para proveer los caños para un gasoducto de 500 kilómetros del gasoducto Vaca Muerta– Río Negro, para transportar gas desde la formación neuquina hacia Río Negro, para licuarlo y exportarlo en barcos.

La planta de Valentín Alsina produce tubos de acero con costura de gran diámetro destinados a gasoductos, oleoductos y otros proyectos de infraestructura. Su nivel de actividad depende de la adjudicación de esas obras y, desde la finalización del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), hace unos nueve meses, funciona bajo un esquema de suspensiones debido a la menor carga de trabajo.

DIB