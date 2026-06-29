Residencias de salud: confirmaron las fechas y las sedes del Examen Integrado para el ingreso

El Ministerio de Salud informó dónde y cuándo deberán presentarse los postulantes. La evaluación será digital por primera vez y participarán 5.663 profesionales habilitados.

Las sedes en las que se llevará a cabo el Examen Integrado para el ingreso a las residencias de salud fueron confirmadas por el Ministerio de Salud de la Nación y serán en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los postulantes a especialidades básicas no médicas y posbásicas habilitados para rendir tendrán que presentarse el 30 de junio en la sede Barracas del Correo Argentino, ubicada en la Avenida Feijóo 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por su parte, los que rindan el examen para residencias básicas en medicina tendrán que acercarse el 8 de julio a la mencionada sede Barracas o a la sede central de Correo Argentino, ubicada en la Avenida Valentín Fair 1265, en Monte Grande.

Las puertas de acceso a las sedes abrirán a las 9:00, los exámenes comenzarán a las 11:00 y tendrán una duración de 3 horas, mientras que, para poder rendir, los postulantes deberán presentarse en el lugar en el horario pautado con el Documento Nacional de Identidad vigente.

Además, se informó que no se podrá ingresar al sector o aula con teléfonos celulares, relojes o lentes inteligentes y tampoco será necesario llevar calculadora, tablas de apoyo, lapicera, lápiz o papel.

Un examen digital para mayor transparencia

A partir de este año y con el objetivo de garantizar mayor transparencia, el examen se realizará de manera digital a través de una plataforma tecnológica desarrollada junto al Correo Argentino. Cada aula contará con estrictos controles de conectividad y cada postulante recibirá una tablet individual bloqueada, cuyo acceso requerirá un usuario y contraseña personal intransferible.

La prueba constará de 100 preguntas de opción múltiple y un tiempo máximo de resolución de tres horas corridas, monitoreadas por un cronómetro digital en pantalla. Los resultados se darán a conocer entre el 27 y el 31 de julio, marcando el inicio de la etapa de adjudicación de vacantes, que finalizará con el ingreso a las residencias el 1° de septiembre.

El padrón definitivo de los postulantes habilitados para rendir el Examen Integrado está disponible en la web del Ministerio de Salud de la Nación y la lista incluye a 5.663 profesionales que cumplieron con los requisitos necesarios para realizar estos tramos formativos de su carrera. También se puede consultar los requisitos para poder rendir y la sede en la que deberán presentarse.

Postulantes habilitados para rendir el examen