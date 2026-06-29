Aumento de casos de tuberculosis: cómo gestionar un subsidio de la provincia para sostener la medicación

“Es cierto que han aumentado los casos desde 2020, se registró una suba del 65% de los casos, pero hay que aclarar que tiene que ver con las condiciones sociales y de vida, ya que la produce una bacteria que no se transmite fácilmente , y se enferman personas que están en situación de hacinamiento, mal nutrición, estrés”, preció Kreplak.

El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hizo referencia al fuerte aumento de casos de tuberculosis que se registra actualmente en el país y que dio a conocer el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , y recalcó el impacto de la vulnerabilidad social sobre el contagio de este enfermedad.

La Ley 10.436 es un régimen de amparo destinado a asegurar la protección socioeconómica del paciente afectado de tuberculosis , la continuidad de su tratamiento y de cualquier otro tipo de riesgo proveniente de dicha enfermedad.

En esa línea, sumó que “el Gobierno (de Javier MIlei) frenó el Programa Nacional de Tuberculosis, frenó la entrega de medicamentos, cortó dispensa de medicamentos y reactivos para la detección y la provincia tuvo que salir a comprarlos, ya que si se discontinúan los tratamientos aumenta la resistencia microbiana y lo contagios”.

El ministro Kreplak recordó que la provincia cuenta con un programa y una ley que ofrece un subsidio en efectivo, de 100 mil pesos por mes, para toda persona que tenga tuberculosis y no tenga un empleo formal en blanco.

“La gente que tiene tuberculosis puede reclamar un subsidio de 100 mil pesos por mes que garantiza tener el tratamiento. Puede reclamarlo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y va a recibir el dinero para tener los antibióticos”, subrayó.

La Ley 10.436 se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires desde el año 1986. Se trata de un régimen de amparo destinado a asegurar la protección socioeconómica del paciente afectado de tuberculosis, la continuidad de su tratamiento y de cualquier otro tipo de riesgo proveniente de dicha enfermedad.

El subsidio es otorgado a todo paciente notificado en el Programa de Control de la Tuberculosis y Lepra, que no posea cobertura social y tenga dos años como mínimo de residencia permanente en la provincia de Buenos Aires.

El bacilo causante de la tuberculosis.

Cómo solicitarlo

El subsidio debe ser solicitado en el hospital o centro de salud dónde se recibe el tratamiento. El trabajador social y el médico tratante harán constar que el paciente se encuentra en condiciones de recibir el subsidio.

Los beneficiarios de esta ayuda están obligados a realizarse los exámenes, tratamientos y demás condiciones establecidas por el Programa, y su inobservancia podrá dar lugar a la pérdida del beneficio otorgado. Los controles se realizan mensualmente, siendo luego elevados al programa provincial.

Se puede solicitar más información a través de las vías de comunicación del programa: teléfono 0221 – 429 2755 y correo electrónico. tuberculosis@ms.gba.gov.ar.

Datos, tratamiento y prevención

Los casos de tuberculosis crecieron 71,6% desde 2020 y alcanzaron, en lo que va de 2026, una cifra récord que genera gran preocupación, ya que prácticamente se duplicaron las infecciones. La enfermedad, causada por el bacilo de Koch, para la cual hay vacuna y tratamiento, genera, de acuerdo a datos oficiales, una muerte cada siete horas en el país.

El último Boletín Epidemiológico Nacional indica que entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 22 de 2026, se registraron 6.482 casos de tuberculosis, frente a los 3.777 notificados en el mismo período de 2020. Tras una baja en 2021, los contagios aumentaron de forma sostenida hasta alcanzar la cifra actual, que es realmente grave.

La tuberculosis es una enfermedad prevenible, tratable y curable, causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch. De acuerdo a la localización de la enfermedad, se habla de tuberculosis pulmonar, cuando el órgano afectado es el pulmón. Esta es la forma más común en la que se presenta.

La forma más común de contagio de la tuberculosis es a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando bacterias al ambiente. Estas bacterias pueden ser inhaladas por otras personas y causar la infección. El contagio es más probable en espacios cerrados y/o con poca ventilación, donde las bacterias pueden permanecer en el aire durante más tiempo.

La tos persistente – con o sin expectoración sanguinolenta – por más de 15 días es uno de los signos clínicos más característicos de la tuberculosis.

Los síntomas

Tos persistente – con o sin expectoración sanguinolenta – por más de 15 días.

Fiebre y sudoración, en especial durante la noche.

Eliminación de sangre en el catarro.

Falta de apetito y cansancio.

Pérdida de peso.

Es muy importante acudir a un hospital o centro de salud cercano si se presenta alguno de estos síntomas.

El tratamiento contra la tuberculosis es efectivo, con antibióticos, y lo más importante es sostenerlo por al menos 6 meses, aunque la duración puede variar de persona a persona.

Además, todos los recién nacidos, de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación, deben ser vacunados con la BCG para prevenir formas graves de tuberculosis, como por ejemplo la meningitis. Es una sola dosis, antes de egresar de la maternidad. Esta vacuna es la que comúnmente deja un nódulo o cicatriz en el brazo, en el sitio de aplicación.