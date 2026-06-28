Milei oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni

El exministro del Interior asume en lugar de Manuel Adorni, luego de que este renunciara en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

El Gobierno Nacional oficializó este domingo a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que el presidente Javier Milei pautó en la Quinta de Olivos junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei para determinar el cierre de la transición y afianzar la gestión.

Con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli y la Secretaria Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.”, aseguró Milei en sus redes oficiales.

En paralelo, Karina Milei convocó a diputados y senadores de LLA para este miércoles, a las 9.30, a una reunión en la Casa de Gobierno. El objetivo es ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso.

El encuentro tendría como escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso, donde los proyectos prioritarios para el Gobierno se vieron frenados debido a la situación de Adorni.

Según se informó, no participaría el presidente, quien viajará a Paraguay para la habitual reunión del Mercosur.