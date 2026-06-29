Santilli: “el gobierno de Milei es el más reformista de la historia”

El designado jefe de Gabinete adelantó que el presidente le pidió trabajar en conjunto con los ministros y avanzar en las reformas

En sus primeras afirmaciones públicas como Jefe de Gabinete, Diego Santilli sostuvo que en la Argentina de hoy “el liderazgo es claramente de Javier Milei”, que su gobierno “es el más reformista de la historia” y que por eso le gustaría “que sea reelecto”.

En declaraciones a Radio La Red, y A 24, Santilli aseguró estar convencido de que Milei “tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente”.

El funcionario aun afiliado al PRO, que asumirá oficialmente este martes por la tarde, reveló una reciente charla con el ex presidente Mauricio Macri: “Cuando hablé todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente (para ser jefe de Gabinete), pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri”.

“El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino”, señaló en referencia a la gestión Milei. “Estas reformas son imprescindibles para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años. Este gobierno es el más reformista de la historia”.

Finalmente, en cuanto a Manuel Adorni, Santilli afirmó que lo notó “anímicamente destruido”.