Acuerdos retoma audiencias públicas a una treintena de candidatos a jueces, fiscales y defensores

El martes 30 y miércoles 1, la comisión realizará una nueva tanda de análisis de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Todos los nombres.

Luego de que en la sesión del pasado 4 de junio se aprobaran 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli -que fue eje de polémica, no por la candidata, sino por la postura del Gobierno-, la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, retomará un significativo número de audiencias públicas a candidatos a jueces, fiscales y defensores.

No obstante, el pasado 9 de junio también recibió a postulantes al Poder Judicial, entre ellos el camarista Víctor Arturo Pesino, quien repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM. El acuerdo para prorrogar al juez, cercano a cumplir 75 años, obtuvo dictamen y junto a otros siete expedientes era parte del temario de la sesión que se cayó este 25 de junio, con lo cual están pendientes.

En cuanto a la nueva tanda de pliegos, se trata de casi una treintena de candidatos que pasarán por el Salón Azul del Senado este martes 30 y miércoles 1ro., desde las 11.

A continuación, todos los nombres:

Lista de postulantes para la audiencia del martes 30

Bernardo María Rodríguez Palma, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires

Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena y Fernando Gabriel Zarabozo, postulados como conjueces de los juzgados federales de primera instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Pablo Roberto Toledo, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Ruth María Ponce de León, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones

Juan Marcelo Burella Acevedo, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes

María Virginia Ise, candidata a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco

Ángel Roger Luna Roldán, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Juan Carlos Riccardini, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal

Paula Vanesa Romeo, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

Juan Tomás Rodríguez Ponte, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires

Hugo Daniel Froy, candidato a fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes

Lista de postulantes para la audiencia del miércoles 1

María Laura Irastorza, candidata a defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro

Amanda Espino, candidata a defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7

Santiago French, candidato a vocal de la Sala i de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Santiago José Martín, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires

Patricio Nicolás Sabadini, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco

Pedro Manuel Crespo, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal

Fernando Gabriel Alcaraz, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza

Javier Jorge Cosentino, candidato a vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

José Ignacio Polizza, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal

María Gabriela Janeiro, candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal

Mariano Adolfo Klumpp, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal