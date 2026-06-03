Pese al contexto económico, avanzan con la nueva escuela para Tordillo

A través de sus redes sociales, Héctor Olivera dio a conocer los avances tras el encuentro con la ministra de Educación.

En el día de ayer mantuve una reunión con la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires Flavia Terigi. Asistí acompañado por la inspectora distrital Jacqueline Lourenzo, la presidenta del consejo escolar Brenda Herrera y la asesora en Obras Públicas, arquitecta Analía Delgado.

Hablamos de toda la problemática del distrito y de cómo hemos ido avanzando con el mantenimiento y reparación de los edificios educativos gracias a la aplicación del Fondo Educativo. También conversamos cuestiones menores que se irán resolviendo en la medida de lo posible.

Pero lo más importante, avanzamos con el proyecto de la nueva escuela secundaria para los chicos de Tordillo. Este es un proyecto desafiante porque nos encuentra en un momento muy complicado de la economía en general y de la provincia en particular, debido al recorte presupuestario a manos del gobierno nacional.

Pero no claudicamos en nuestro afán de tener un edificio nuevo, así como tampoco en el compromiso de poner en valor las instalaciones existentes mientras obtenemos la nueva licitación. Le agradezco a la ministra por la buena predisposición, hemos regresado de la reunión conformes y esperanzados.

Espero muy pronto poder anunciar el inminente inicio de esta obra tan importante para todos los habitantes de Tordillo. Sin compromiso con la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no existen futuro ni justicia social posibles.