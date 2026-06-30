Cuenta DNI en julio llega con aumentos en dos topes clave

Los descuentos de Cuenta DNI incluyen comercios, ferias, garrafas, universidades, librerías y farmacias. También habrá promociones por las vacaciones.

Como suele pasar con la llegada de cada mes, el Banco Provincia (Bapro) actualizó los beneficios de la Cuenta DNI y anunció que durante este julio no solo llegará con grandes descuentos sino incluso con topes de reintegros aumentados en dos promociones vinculadas a la gastronomía.

Las autoridades de la entidad indicaron, además, que la billetera digital mantendrá sus tradicionales ofertas en comercios de cercanía, ferias, universidades, garrafas, librerías, farmacias y marcas adheridas, pero además incorporará beneficios especiales durante las vacaciones de invierno.