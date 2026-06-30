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Cuenta DNI en julio llega con aumentos en dos topes clave

Los descuentos de Cuenta DNI incluyen comercios, ferias, garrafas, universidades, librerías y farmacias. También habrá promociones por las vacaciones.

Como suele pasar con la llegada de cada mes, el Banco Provincia (Bapro) actualizó los beneficios de la Cuenta DNI y anunció que durante este julio no solo llegará con grandes descuentos sino incluso con topes de reintegros aumentados en dos promociones vinculadas a la gastronomía.

Las autoridades de la entidad indicaron, además, que la billetera digital mantendrá sus tradicionales ofertas en comercios de cercanía, ferias, universidades, garrafas, librerías, farmacias y marcas adheridas, pero además incorporará beneficios especiales durante las vacaciones de invierno.

La principal modificación alcanza a los descuentos en gastronomía y en los locales YPF Full adheridos: en ambos casos, el reintegro máximo semanal pasó de $8.000 a $10.000. El beneficio para gastronomía estará disponible todos los días, mientras que el de YPF Full regirá los sábados y domingos y no incluye la compra de combustibles.

La entidad también confirmó promociones especiales para el receso invernal. Entre ellas, descuentos en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y por primera vez se incorporará un beneficio destinado al rubro de movilidad.

Todas las promos de Cuenta DNI en julio

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.
  • FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
  • Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.

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