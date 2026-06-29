La ciudad donde nació el Tata Brown le rindió homenaje con un monumento a 40 años del Mundial ’86

Al cumplirse 40 años de la obtención de la Copa del Mundo en México 1986, Ranchos, la ciudad donde nació José Luis “Tata” Brown, inauguró un monumento en homenaje al defensor que marcó el primer gol de la final ante Alemania y protagonizó una de las imágenes más recordadas de aquel Mundial: jugar gran parte del partido con el hombro derecho luxado, sosteniendo el brazo con la camiseta enganchada en el dedo pulgar.

Del acto participaron su hermano mellizo, Miguel Ángel Brown; su hija Florencia; vecinos y autoridades locales, quienes descubrieron la escultura emplazada en el Polideportivo Municipal de General Paz.

La obra inmortaliza el festejo del Tata tras la consagración en el Estadio Azteca y recrea la icónica imagen de la final del Mundial, cuando, tras sufrir una luxación en el hombro derecho, decidió seguir jugando en una demostración de entrega que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino. Además, el monumento incorpora un fragmento del histórico relato de Víctor Hugo Morales, quien durante la transmisión radial mencionó a Ranchos, el pueblo que vio nacer al campeón del mundo.

José Luis Brown nació en Ranchos en noviembre de 1956. Pasó su infancia entre su pasión por el fútbol y la Casa del Niño “Virgencita del Pilar”, un hogar infantil municipal al que siempre mantuvo ligado. Ya de adolescente comenzó su formación en Estudiantes de La Plata. Para entrenar viajaba todos los días haciendo dedo sobre la Ruta 29, buscando que algún automovilista lo acercara hasta la ciudad de las diagonales.

Su carrera lo llevó a consagrarse campeón con Estudiantes, jugar en el fútbol colombiano y luego vestir la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, el momento más importante llegaría en el Mundial de México 1986, cuando fue titular en la final frente a Alemania, abrió el marcador de cabeza y escribió una de las páginas más emblemáticas de la historia de la Selección Argentina.

En Ranchos, esa imagen del Tata jugando lesionado sigue transmitiéndose de generación en generación como un símbolo de esfuerzo, sacrificio y amor por la camiseta.

Durante el homenaje, su hija Florencia recordó el legado de su padre: “Él me enseñó que los sueños se cumplen si uno trabaja por ellos. Cuando se lesionó en la final ya había dado todo, pero decidió seguir. Nos dejó el mensaje de luchar por lo que queremos, sacrificarnos, esforzarnos y hacerlo siempre con humildad”.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Álvarez destacó el vínculo permanente que Brown mantuvo con su pueblo natal: “Me tocó recibir al Tata cuando regresó a vivir en Ranchos. Pudimos homenajearlo en vida poniéndole su nombre al estadio municipal y hoy nos toca realizar este primer homenaje desde que ya no está entre nosotros. Nunca dejó de ser el Tata, de caminar por la laguna con su perro o de participar cada vez que hacía falta en una campaña solidaria para la Casa del Niño. Nunca dejó de ser un vecino de Ranchos”.

Cuatro décadas después de aquella inolvidable tarde en el Estadio Azteca, Ranchos decidió inmortalizar a su hijo más ilustre con un monumento que busca mantener viva la memoria de un futbolista que hizo de la humildad, el esfuerzo y el compromiso valores tan importantes como sus logros deportivos.