ABIGEATO AGRAVADO: TRAS UNA COMPLEJA INVESTIGACIÓN, REALIZAN ALLANAMIENTOS EN LA MATANZA Y PILA

LOGRAN IMPORTANTES AVANCES EN EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

En el marco de una investigación por el delito de Abigeato Agravado, personal policial llevó adelante un importante operativo que culminó con la ejecución de tres órdenes de allanamiento dispuestas por la autoridad judicial competente, desarrollándose dos de ellas en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y una restante en la ciudad de Pila.

La causa se originó a raíz de una serie de hechos de abigeato registrados en establecimientos rurales de los partidos de General Belgrano, Pila y San Miguel del Monte, donde los autores concretaron un raid delictivo caracterizado por la sustracción y posterior faena clandestina de bovinos, ocasionando importantes perjuicios a productores rurales de la región.

Bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Chascomús, y Ayudantía Fiscal de General Belgrano, pertenecientes al Departamento Judicial Dolores, se conformó un equipo de trabajo integrado por personal del Comando de Prevención Rural General Belgrano, Comando de Prevención Rural Pila y la Delegación Departamental de Investigaciones General Belgrano, quienes desarrollaron de manera conjunta las tareas investigativas tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de un trabajo investigativo, que incluyó relevamiento de testimonios, análisis de información, visualización de material fílmico proveniente de cámaras públicas y privadas, análisis de registros obtenidos mediante el sistema de Anillo Digital y cámaras lectoras de patentes (LPR), recolección de evidencias y estudio del modus operandi empleado por los autores, se logró reunir un importante caudal probatorio que permitió identificar a los presuntos involucrados y solicitar las correspondientes medidas judiciales.

Cabe destacar la labor desarrollada por el Centro de Monitoreo Municipal de General Belgrano, cuyo aporte resultó fundamental para el avance de la investigación, permitiendo, a través del sistema de Anillo Digital y de las cámaras lectoras de patentes (LPR), establecer e identificar el vehículo utilizado por los autores para concretar los hechos investigados.

Asimismo, colaboraron en las tareas operativas y en la ejecución de las diligencias judiciales efectivos del C.P.R San Miguel del Monte, C.P.R La Matanza, y la EPSC Gral Belgrano, contribuyendo de manera coordinada al desarrollo del dispositivo de seguridad dispuesto para los allanamientos.

La irrupción, aseguramiento y contención de los objetivos allanados estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) La Matanza, permitiendo el desarrollo de las diligencias de manera coordinada, segura y efectiva.

Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos el vehículo utilizado para concretar el raid delictivo investigado, cortes cárnicos vinculados a los hechos, telefonía celular, prendas de vestir y otros elementos de relevancia probatoria, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias.

Asimismo, a raíz de los elementos probatorios obtenidos durante las diligencias judiciales, la autoridad judicial dispuso el procesamiento de un masculino oriundo de la ciudad de Pila, al considerarse acreditados elementos de convicción suficientes que lo vinculan con los hechos investigados.

La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades judiciales intervinientes, no descartándose la adopción de nuevas medidas procesales respecto de otros posibles involucrados.