Trump: los barcos iraníes que ataquen el bloqueo estadounidense serán “eliminados de inmediato”

“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 barcos”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que cualquier barco que ataque el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y el estrecho de Ormuz será “eliminado de inmediato”, aunque más tarde dijo que su administración recibió una llamada en la que Teherán afirmó que “tiene mucho interés en llegar a un acuerdo”.

“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 barcos”, escribió Trump en una publicación de Truth Social, según accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“Lo que no hemos atacado es su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, aclaró el mandatario.

Y advirtió: “si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema que usamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”.

Trump subrayó: “Es rápido y brutal”.

La advertencia de Trump se produjo cuando el bloqueo estadounidense comenzó a las 10 de la mañana (hora del este de Estados Unidos) del lunes.

“Nos ha llamado la otra parte”, dijo más tarde Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo”. Si no se llega a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra antes de que finalice el alto el fuego, “no les resultará agradable”, amenazó Trump.

El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, informó el CENTCOM en la red X.

“Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, precisó.

Por su parte, Francia y Gran Bretaña anunciaron que trabajarán para reunir a los países en los próximos días con el fin de aunar esfuerzos para restablecer la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, anunció hoy el presidente francés Emmanuel Macron.

Se espera que la reunión congregue a los países dispuestos a contribuir a una misión multinacional pacífica destinada a restablecer la libre navegación en el Estrecho, expresó Macron en su cuenta oficial X.

El Ministerio de Defensa británico anunció el despliegue de planificadores militares adicionales en el Comando Central de Estados Unidos “para explorar las opciones que permitan hacer accesible y seguro el estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades”.

Esta última actualización sobre las operaciones del Reino Unido en Oriente Medio se produjo después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que su país no haría cumplir el bloqueo estadounidense.

En tanto, el canciller alemán Friedrich Merz, le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una conversación telefónica que “Alemania está dispuesta a contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, pero solo después del “cese de las hostilidades”.

Durante una reunión celebrada el lunes en Beijing, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, subrayó que “bloquear el estrecho de Ormuz no redunda en el interés común de la comunidad internacional”, según informó su oficina.

Wang se reunió con Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos a China.