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Indec: la inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 10 meses sin bajar

El IPC, según el Indec, registró las mayores subas en “Educación” y “Transporte”. En lo que va del año acumula 9,4%.

La inflación de marzo fue de 3,4%, décimo mes consecutivo que el índice no baja, de acuerdo con los datos dados a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el informe oficial, el índice acumuló en el primer trimestre del año una variación de 9,4%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 32,6%.

En abril del año pasado, el índice había fijado un pico de 2,8%. Luego, en mayo bajó a 1,5%, último descenso. A partir de allí, subió 1,6 en junio; 1,9% en julio y en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; y 2,9% en enero y febrero.

“El dato es malo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy (sic) elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC!”, escribió poco después de las 16 el presidente Javier Milei, que compartió la publicación de su ministro de Economía, Luis Caputo.

En su habitual posteo pos indicador, Caputo, destacó la “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”. Además, siguió Caputo, “la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”.

Esta vez, la mirada también estuvo puesta en el contexto internacional. “En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”.

A propósito, siempre según el recorte de Caputo, “entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en ‘Combustibles’, 24% en ‘Pasajes de avión de cabotaje’ y de 22% en ‘Transporte interurbano’”. Por otro lado, “el capítulo ‘Educación’ registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos ocho años para el mes de marzo”.

Los números del Indec
De nuevo a los datos duros del Indec, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, el IPC núcleo avanzó 3,2% y los precios estacionales subieron 1,0%.

Entre las divisiones que componen el índice, “Educación” fue la de mayor aumento en marzo, con el alza de 12,1%, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió “Transporte”, que registró una suba de 4,1%, asociada a incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró una variación de 3,4% y fue la división con mayor incidencia en el resultado general del índice, principalmente por los aumentos en carnes y derivados. El informe también detalló que los bienes registraron un incremento de 3% en marzo, mientras que los servicios avanzaron 4,2%.

La inflación: perspectivas
Como es costumbre, Caputo cerró: “La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”.

Caputo, había anticipado que el índice sería superior al 3%, un nivel que atribuyó a “cuestiones estacionales” y al impacto de la guerra en Oriente Medio. A la vez, prometió que a partir del mes que viene el Índice de Precios al Consumidor bajará.

Marzo es un mes que suele marcar subas estacionales grande en “Educación”, por el retorno de las clases. El nivel actual de aumentos de precios dificulta la meta expresada por el presidente Javier Milei respecto de que el índice comience con un cero en agosto, aunque ese señalamiento fue previo a la guerra y su impacto. A la vez, el acumulado quedó en la puerta del total presupuestado para este año, del 10.1%.

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