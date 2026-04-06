DOS ALLANAMIENTOS POR HURTO EN DOLORES

Personal policial realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por un hurto ocurrido en el predio del Parque Termal de Dolores, en la intersección de Belgrano y Ruta 63. Interviene la UFIJ N° 3 a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro.

Autores ignorados ingresaron por una puerta de emergencia al sector del Spa del hotel Howard Johnson, de donde sustrajeron una notebook con su cargador y una remera gris. En tanto, de una cabaña privada del mismo predio sustrajeron una frazada, una tostadora Yelmo y un televisor TCL de 32 pulgadas.

Tras tareas investigativas y relevamiento de cámaras, se logró identificar como sospechoso a un joven de 25 años, ex empleado del lugar.

Con orden judicial se realizaron allanamientos en domicilios de calles Capiel y Ricchieri.