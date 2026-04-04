DOLORES: VECINO DE GENERAL GUIDO PROTAGONIZÓ UN DESPISTE Y VUELCO EN LA AUTOVÍA 2

Un siniestro vial se registró en sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 235, en jurisdicción de Dolores, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del mismo y terminó volcando fuera de la calzada. Se trata de un Renault Clio que, por causas que aún se intentan establecer, finalizó su recorrido dentro de un zanjón al costado de la ruta.