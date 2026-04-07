CON GRAN PARTICIPACIÓN SE DESARROLLÓ EL PRIMER CICLOENCUENTRO TURÍSTICO, INCLUSIVO Y SOLIDARIO EN DOLORES

A pesar del clima, ciclistas de distintas partes de la Provincia llegaron a Dolores a participar del Primer Cicloencuentro Turístico, Inclusivo y Solidario, que se llevó a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de abril.

El evento, coordinado por la Secretaría de Accesibilidad tuvo fines solidarios, ya que los participantes colaboraron con la donación de útiles escolares, elementos de higiene personal y alimentos no perecederos.

Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes disfrutaron de una propuesta que combinó turismo, inclusión y cicloturismo, con múltiples actividades recreativas, culturales y deportivas.

Además, hubo música en vivo, food trucks y espacios de encuentro para compartir entre amigos y amantes de la bicicleta.