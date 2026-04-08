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Buen torneo de Siccardi en el Abierto marplatense

En el clásico Abierto Internacional de Mar del Plata, el dolorense Pablo Daniel Siccardi tuvo una actuación sumamente interesante ya que arribó a la fecha decisiva compartiendo la 8ª/12ª colocación con 6 puntos sobre los 8 disputados hasta ese momento. Venció a Marcelo Maucci, Raúl Vecchio, Francisco Rueda Nessi, Ricardo Ojea, Diego Domínguez y el FM Raúl Lapicki (Elo 2152, esta por w.o.). Por su parte, había sufrido caídas en dos oportunidades, ante el veterano MI Mario Leopoldo Leskovar (Elo 2169) en la tercera ronda y luego ante el FM Franco Bentancor (Elo 2332), cuarto preclasificado de la justa, en la quinta jornada. En la postrer partida, jugándose a todo o nada por un puesto destacado, resultó derrotado ante Juan Ignacio Ruiz (Elo 2064) con lo cual finalizó con 6/9 [6-0-3] en la 19ª ubicación final. Esta fue la mayor cantidad de puntos (66.66%) obtenida en este tradicional certamen por Siccardi, quien ha disputado en 16 oportunidades el mismo.

El torneo se jugó, como se acostumbra, en la Semana Santa y se desarrolló bajo el sistema suizo a 9 rondas a un ritmo de 90´+30” por encuentro, con la participación de 186 aficionados, de los cuales 21 eran titulados de FIDE (dos de ellos GMI y dos MI), representando a 5 países diferentes. Hizo suya la competencia el GMI ruso nacionalizado argentino Vitalii Kiselev, siendo secundado por el ascendente FM Luca Silva, ambos con 7½ unidades sobre las 9 posibles, luego siete jugadores finalizaron con 7 puntos, completando el podio el GMI Sergio Slipak.

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