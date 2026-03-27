Las “Glorias del Turismo Carretera” llegaron a Dolores y continúan este sábado en el autódromo

Este viernes 27 se realizó en Plaza Castelli la presentación de las “Glorias del Turismo Carretera”, evento que reúne a históricos autos y figuras vinculadas a la tradicional categoría del automovilismo argentino.

La actividad comenzó alrededor de las 18:00 y permitió a vecinos y fanáticos del automovilismo acercarse para observar de cerca algunos de los vehículos que marcaron época en el TC, en un encuentro que sirvió como antesala de la jornada principal.

La propuesta continuará este sábado 28, de 10:00 a 17:00 horas, en el Autódromo Municipal “Miguel Ángel Atauri”, donde se presentarán más autos emblemáticos y referentes de la historia del Turismo Carretera.

El evento contará con entrada libre y gratuita y está pensado para que toda la familia pueda disfrutar de una jornada a puro automovilismo, recordando a los ídolos y las máquinas que hicieron grande a la categoría más popular del país.