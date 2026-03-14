El alza del petróleo obliga al Gobierno a subir retenciones al crudo convencional

La tasa pasará del 3,36% al 8% para exportaciones desde Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. El ajuste busca contener el impacto del Brent en los precios internos de los combustibles.

La Secretaría de Energía subirá del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

Es por la suba del precio internacional del barril, que este viernes volvió a superar los 100 dólares.

La decisión apunta a gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles, porque incentiva a los productores locales a venderle a un importe más bajo a las refinerías el crudo pesado del país.

La decisión del gobierno busca gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles.

El gobierno oficializó a fines de enero la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales.

Lo hizo a través de un esquema variable de alícuotas de derechos de exportación con la intención de viabilizar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y también Neuquén.

Con ese nuevo esquema, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de US$ 71,30.

Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril a partir del estallido de la guerra en Medio Oriente -este viernes el Brent volvió a cotizar por encima de los 100 dólares- el gobierno elevará nuevamente esa retención al 8 por ciento.

Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes privadas al tanto de la decisión oficial.