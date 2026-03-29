DOLORES: CONTROLAN PRINCIPIO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDA

Un principio de incendio se registró en una vivienda ubicada en calle Gatti, entre Lamadrid y Dorrego, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.
Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a partir de un posible cortocircuito en la parte superior de una de las habitaciones de la casa. La situación generó preocupación en el lugar, aunque el incendio pudo ser controlado.
Hasta el lugar acudieron dos unidades de Bomberos. Además, una ambulancia se hizo presente para asistir a una persona. En el operativo también participaron personal de la Secretaría de Seguridad y efectivos policiales.