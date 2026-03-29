DOLORES: CONTROLAN PRINCIPIO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDA

Un principio de incendio se registró en una vivienda ubicada en calle Gatti, entre Lamadrid y Dorrego, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a partir de un posible cortocircuito en la parte superior de una de las habitaciones de la casa. La situación generó preocupación en el lugar, aunque el incendio pudo ser controlado.